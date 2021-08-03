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Стрельба около здания Пентагона
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Со здания Пентагона сняли оцепление после стрельбы

Вход на станцию метро, рядом с которой произошел инцидент, остается закрытым

ТАСС, 3 августа. Оцепление снято со здания Пентагона, неподалеку от которого ранее во вторник произошла стрельба. Об этом на своей странице в Twitter сообщила служба безопасности ведомства.

"С Пентагона снято оцепление, он снова открыт", - говорится в сообщении.

Вход на станцию метро, рядом с которой произошел инцидент, остается закрытым.

В результате стрельбы пострадало несколько человек, включая сотрудника госучреждения. По меньшей мере трое раненых госпитализированы, одного транспортировали вертолетом. Газета Politico проинформировала, что предполагаемый злоумышленник нейтрализован сотрудником охраны.

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СШАСтрельба около здания Пентагона
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