Природному пожару под Оренбургом присвоили максимальный ранг сложности

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Ранг природного пожара в Оренбургской области повысили до третьего - максимального для региона, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"В настоящее время продолжается борьба с ландшафтными пожарами на территории дачного массива в Оренбурге и возгораниями сухой травы, валежника, лесонасаждений в Оренбургском районе вблизи села им. 9 Января Оренбургского района. В 20.44 мск ранг пожара повысили до третьего (на данный момент самый высокий в Оренбургской области)", - сказали в ведомстве.