Власти Москвы опровергли информацию о возгорании кабеля на Замоскворецкой линии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы не подтвердил информацию о загоревшемся кабеле на Замоскворецкой линии московского метро, назвав ее ложной. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

"В сети появилась недостоверная информация о том, что на Замоскворецкой линии загорелся кабель. Эта новость не соответствует действительности. Московское метро едет штатно. Раньше в тоннеле одного из перегонов произошло незначительное тление провода светильника. Машинист оперативно его устранил", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что безопасности пассажиров и движению поездов ничто не угрожало. "Мы внимательно следим за всем происходящим и строго контролируем работу всего московского транспорта. Поэтому наши пассажиры всегда в безопасности", - отмечается в комментарии Департамента транспорта столицы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что возгорание кабеля произошло в тоннеле между станциями "Театральная" и "Тверская" на Замоскворецкой линии московского метрополитена. В 19:18 мск возгорание ликвидировали.

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