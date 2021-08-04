Площадь лесных пожаров в России сократилась почти на 9% за сутки

ТАСС, 4 августа. Общая площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 85 тыс. га до 986 тыс. га, или почти на 9%, сообщает в среду пресс-служба Авиалесоохраны.

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На утро вторника в стране действовало 222 лесных пожара на площади 1 071 845 га.

"За прошедшие сутки 3 августа 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 39 лесных пожаров на площади 57 174 га. На 00:00 мск 4 августа 2021 года на территории Российской Федерации действовало 211 лесных пожаров на площади 986 643 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь возгораний в Якутии - 843 тыс. га, снижение за сутки составило 79 тыс. В Иркутской области горит 105 тыс. га леса, рост на 8 тыс. Кроме того, большие участки горят в Красноярском (4 470 га), Приморском (3 045 га) и Хабаровском (2 513 га) краях, а также в Костромской области (2 000 га). Небольшие площади лесных пожаров - менее 1 тыс. га - зафиксированы в Вологодской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Ивановской и Оренбургской областях, Республике Башкортостан, а также в Алтайском и Камчатском краях, в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

На тушении задействовано 5 302 человека, 873 единицы техники, 34 воздушных судов на мониторинге и еще 11 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ, режим ЧС введен в 10 субъектах. Особый противопожарный режим действует в 61 регионе.