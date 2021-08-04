В Якутии за сутки ликвидировали девять природных пожаров

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. За сутки на территории Якутии потушили девять природных пожаров на площади свыше 3 тыс. га. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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"За сутки ликвидированы девять [природных пожаров] на общей площади свыше 3 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрированы 140 очагов пожаров", - говорится в сообщении.

К защите населенных пунктов Бясь-Кюель, Кырыкый, Кылайы и Сюльдюкар привлекли специалистов МЧС России. "Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. В Усть-Алданском районе была задействована авиация ведомства, произведено 25 сбросов и слито 78 тонн воды", - добавили в ведомстве.

За сутки на тушении были задействованы 2 514 человек и 344 единицы техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны. За сутки группировка сил привлеченного состава увеличилась на 91 человека, количество техники увеличилось на 35 единиц за счет наращивания сил на действующие пожары.

"Сегодня аэромобильные группировки главного управления продолжат работу на территории Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Мирнинского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение близ населенных пунктов Кылайы, Ситте, Кырыкый, Малыкай, Сюльдюкар и Ыгыахтах", - цитирует пресс-служба начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

По информации первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова, в регионе действуют 173 природных пожара, тушат 58. За сутки локализованы 12 пожаров, ликвидированы девять, обнаружены 11 новых пожаров. Чиновник отметил, что авиация работала в селе Кылайы Усть-Алданского района и Кобяйском районе по переброске сил и сливу воды. Самолет Ан-26 "Циклон" работал в Олекминском районе для искусственного вызывания осадков. На контроле властей находятся населенные пункты Ситте и Кобяй Кобяйского района, Кырыкый, Далыр, Хомустах и Дюллюкю Верхневилюйского района, Кылайы Усть-Алданского района, Ударник и Хандыга Томпонского района.

О регионе

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.