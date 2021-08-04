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Лесные пожары в России

Площадь пожара у якутского села Кылайы увеличилась за сутки в восемь раз

Она составляет 2,5 тыс. га
© Пресс-служба Авиалесоохраны/ТАСС

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Площадь лесного пожара у села Кылайы Усть-Алданского района в Якутии увеличилась за сутки до 2,5 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба районной администрации.

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3 августа площадь составляла 300 га. По данным властей, есть угроза распространения огня на населенный пункт, огонь действует на расстоянии 1 км от него. Из села эвакуировано 138 человек, из них 84 - дети.

"Площадь пожара составляет 2 500 га, из них 1 500 га лесного массива, 1 000 га нелесного массива", - говорится в сообщении.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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