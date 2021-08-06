Глава Красноярского края заявил, ликвидации четырех пожаров мешает дым со стороны Якутии

ТАСС, 6 августа. Ликвидации четырех пожаров на севере Красноярского края мешает задымленность со стороны Якутии, где также горят леса. Об этом сообщил в пятницу губернатор края Александр Усс в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в Магнитогорске.

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"В настоящий момент у нас действуют четыре лесных пожара на площади порядка 4 тыс. га. Это далекий Север, Эвенкия. Пожары локализованы, находятся под контролем, и окончательной их ликвидации мешает сильная задымленность соседней территория, область Якутии. Горизонтальная видимость в этих районах Красноярского края сегодня не превышает 250 метров", - сказал Усс.

Он уточнил, что несмотря на это, власти планируют справиться с огнем в ближайшие три дня.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет в настоящее время около 4 тыс. га, в основном возгорания наблюдаются на севере региона. В то же время в более чем 80 населенных пунктах в северных районах наблюдается задымление из-за пожаров в Якутии. Дым дошел до Норильска, Дудинки, таймырских поселков.

Ранее заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщал, что в настоящее время проводятся работы по тушению 60 лесных пожаров на территории 16 муниципальных образований. Он также отмечал, что в связи с неблагоприятной ветровой нагрузкой, которая ожидается в эти выходные, необходимо быть готовыми к усложнению лесопожарной обстановки.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.