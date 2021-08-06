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МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей за сбежавшего из ИВС Мавриди

Его обвиняют в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и похищении столичного адвоката Алексея Завгороднего
Здание Министерства внутренних дел Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства внутренних дел
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре Александра Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и похищении столичного адвоката Алексея Завгороднего.

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"Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", - сообщается на сайте министерства.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. "Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность", - добавили в МВД.

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