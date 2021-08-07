Более 360 населенных пунктов Иркутской области задымлены из-за пожаров в Якутии

ТАСС, 7 августа. Дым от лесных пожаров в Якутии распространился над более чем 360 населенными пунктами Иркутской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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"366 населенных пунктов Иркутской области в зоне задымления от лесных пожаров. <...> По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс через территорию Красноярского края дым от природных пожаров, действующих в республике Саха (Якутия), дошел до центральной части Иркутской области. Также в зоне задымления от лесных пожаров остаются северные районы нашего региона", - сообщили в ведомстве.

Задымление отмечается в 11 районах региона и в трех городских округах области. В Катангском районе в зону задымления попали 10 населенных пунктов, в Усть-Илимском - 11, в Нижнеилимском - 17, в Нижнеудинском - 83, в Усть-Удинском - 24, в Заларинском - 71, в Братском - 18, в Зиминском - 37, в Чунском - 39, в Тайшетском - 16, в Нукутском - 36, также задымлены города Нижнеудинск, Тулун, Зима и Братск.

7 августа дымка и запах гари присутствуют и в Иркутске, передает корреспондент ТАСС. Кроме того, очевидцы сообщают о задымлении в Ольхонском районе на озере Байкал. Предположительно, лесные пожары стали причиной появления черной пленки на воде у острова Ольхон. "По предварительной оценке научных работников национального парка, пятна на поверхности озера сформированы из осевшего пепла, так как имеют смолянистую консистенцию. Характерные признаки нефтяного загрязнения отсутствуют. Для выяснения причин случившегося прокуратурой в органы Росприроднадзора направлено требование о проведении проверки. В ближайшее время специалисты отберут пробы воды, прибрежного грунта, направят их для лабораторного исследования", - сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Якутия - один из самых пожароопасных субъектов России. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.