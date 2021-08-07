Лесной пожар угрожает якутскому селу Ытык-Кюель

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"По ситуации с верховым лесным пожаром, приблизившимся вчера к селу Ытык-Кюель Таттинского района, глава республики [Айсен Николаев] сообщил, что сегодня ночью в населенный пункт направлен первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников. <…> На месте ведутся работы по расширению противопожарного разрыва. Как озвучил первый зампред, сегодня в улусе (районе) также ожидаются порывы ветра до 14 м/с, потому все силы находятся в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе района, пожар находится примерно в трех км от села Ытык-Кюель. В тушении участвуют свыше 200 человек, задействовали 56 единиц техники.

В республике действуют 159 лесных пожаров, тушат 64. За сутки ликвидировали 14, локализовали семь и обнаружили шесть новых лесных пожаров. На особом контроле также находится ситуация по лесным пожарам, действующим рядом с населенными пунктами Ситте, Кырыкый, Далыр, Кылайы и Ударник. Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.