В Черкесске ликвидировали пожар в строительном магазине

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в строительном магазине Черкесска в Карачаево-Черкесии на площади 800 кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

"Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в магазине строительных товаров в городе Черкесск на улице 1-я Подгорная, 51 Б. Проводится проливка и разбор конструкций.", - сообщили в управлении.

Пожар начался утром в субботу на площади 800 кв. м. Пострадавших нет. В ликвидации ЧП были задействованы пожарно-спасательные подразделения МЧС в составе 24 человек и 8 единиц техники.