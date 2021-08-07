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В Черкесске ликвидировали пожар в строительном магазине

В результате ЧП никто не пострадал

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в строительном магазине Черкесска в Карачаево-Черкесии на площади 800 кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

"Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в магазине строительных товаров в городе Черкесск на улице 1-я Подгорная, 51 Б. Проводится проливка и разбор конструкций.", - сообщили в управлении.

Пожар начался утром в субботу на площади 800 кв. м. Пострадавших нет. В ликвидации ЧП были задействованы пожарно-спасательные подразделения МЧС в составе 24 человек и 8 единиц техники.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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