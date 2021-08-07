Площадь лесного пожара у якутского села Ытык-Кюель увеличилась до 28 тыс. га

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Лесной пожар вплотную подходит к селу Ытык-Кюель в Таттинском районе Якутии, под сильным ветром пламя идет по верхушкам деревьев, вероятна эвакуация населения. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, пламя распространилось на площади в 28 000 га, по информации местного правительства, огонь в 3 км от деревни.

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"В настоящий момент площадь данного лесного пожара составляет 28 000 га, из-за сильного ветра огонь распространяется в том числе верховым путем. Население села Ытык-Кюель предупреждено о возможной эвакуации в случае приближения лесного пожара до критического расстояния", - заявили в прокуратуре.

Ведомством организована проверка по оценке исполнения законодательства о защите населений и территорий от лесных пожаров, в том числе достаточности привлеченных сил и средств, своевременности мер, принятых уполномоченными органами. Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе района, в тушении участвуют свыше 200 человек, задействовано 56 единиц техники.

"На месте ведутся работы по расширению противопожарного разрыва (создание минеральной полосы, опашка). Ожидаются порывы ветра до 14 м/с, потому все силы находятся в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении пресс-службы местного правительства.

В республике действуют 159 лесных пожаров, тушат 64. За сутки ликвидировано 14, локализовано семь и обнаружено шесть новых возгораний. На особом контроле ситуация по пожарам, действующим рядом с населенными пунктами Ситте, Кырыкый, Далыр, Кылайы и Ударник. Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Там действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.