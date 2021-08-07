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Лесные пожары в России

Число задымленных населенных пунктов в Иркутской области выросло до 417

По словам начальника Иркутского УГМС Азата Насырова, в ближайшие сутки должно измениться направление ветра, в связи с чем обстановка с задымленностью в регионе улучшится

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Иркутской области, которых достиг дым от лесных пожаров, выросло до 417. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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На утро субботы 366 населенных пунктов Иркутской области были в зоне задымления от лесных пожаров. По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс через территорию Красноярского края дым от природных пожаров, действующих в республике Якутия, дошел до центральной части Иркутской области. Также в зоне задымления от лесных пожаров остаются северные районы региона.

"По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, задымление наблюдается в 417 населенных пунктах 12 районов", - сообщили в МЧС.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Начальник Иркутского УГМС Азат Насыров сообщил журналистам, что в 12 районах Иркутской области в настоящее время сложился чрезвычайный класс пожарной опасности. В ближайшие сутки существенных осадков не ожидается, поэтому в воскресенье количество районов с высокой пожароопасностью увеличится до 18. По словам Насырова, в предстоящие сутки изменится направление ветра, ситуация с задымленностью улучшится.

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РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская область
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