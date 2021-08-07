Нижегородские спасатели усилили группировку на месте тушения пожара в заповеднике Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Группировка нижегородских спасателей на месте тушения пожара в мордовском заповеднике им. П. Г. Смидовича увеличена до 255 человек. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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Ранее сообщалось, что на месте находилась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Нижегородской области в составе 50 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе один беспилотный летательный аппарат.

"Усилена группировка нижегородских спасателей на месте тушения пожара в заповеднике в Мордовии. На место прибыла оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области, подвижной пункт управления губернатора Нижегородской области. В настоящее время группировка от Нижегородской области составляет: 255 человек, 60 единиц техники, в том числе от МЧС: 156 человек, 27 единиц техники", - сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь активного горения составляет 13 га.

В тушении пожара активно применяется авиация. Сбросы воды осуществляют два вертолета Ми-8 ВСУ-5 ФГБУ "Жуковский АСЦ МЧС России", самолет Бе-200 ФГБУ "Южный АСЦ МЧС России" и два самолета Ил-76 Министерства обороны РФ.

Ранее власти Темниковского района Мордовии ввели режим чрезвычайной ситуации. Пожар возник 3 августа из-за грозового разряда, от которого загорелась сухая трава и валежник.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.