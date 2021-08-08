Число задымленных населенных пунктов в Иркутской области выросло до 438

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Иркутской области, которых достиг дым от лесных пожаров, выросло до 438. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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На вечер субботы 417 населенных пунктов Иркутской области были в зоне задымления от лесных пожаров. По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс через территорию Красноярского края дым от природных пожаров, действующих в Якутии, дошел до центральной части Иркутской области. Также в зоне задымления от лесных пожаров остаются северные районы региона.

"По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области, на утро 8 августа в зоне задымления от лесных пожаров находятся 438 населенных пунктов 14 районов и пяти городских округов", - сообщила пресс-служба.

По данным 37 стационарных постов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода не зафиксировано.

В Иркутской области действуют 36 лесных пожаров на площади 123 тыс. га.