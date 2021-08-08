Почти 900 человек и два пожарных поезда привлекли к тушению огня в мордовском заповеднике

ТАСС, 8 августа. Группировку сил по борьбе с крупным пожаром в заповеднике в Мордовии увеличили почти до 900 человек, привлечены два пожарных поезда, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует. На месте пожара работают два пожарных поезда. На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, работу продолжают аэромобильные группировки МЧС России из Республики Мордовия и Чувашской Республики. Также работают группировки сил Главных управлений МЧС России по Республике Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областей.

Для координации сил и средств в зоне пожара круглосуточно работает оперативный штаб на базе ГУ МЧС России по Мордовии.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, снижению площади активного горения в заповеднике способствует авиация. "Всего с начала тушения было произведено более 110 сбросов, при этом на очаги активного горения сброшено свыше 1100 тонн огнетушащих средств. Общая авиационная группировка, задействованная в ликвидации пожара на территории заповедника, составляет: шесть вертолетов Ми-8, два самолета Бе-200, шесть самолетов Ил-76", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщил ТАСС глава Темниковского района Сергей Кизим, площадь, пройденная огнем, составила 3 тыс. га. По данным врио главы Мордовии Артема Здунова, активно горит лес на 15 га.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.