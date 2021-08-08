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Лесные пожары в России

Кызыл накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах

Глава республики сообщил, что 75 сотрудников авиалесоохраны из Тувы помогают с тушением в Якутии и Иркутской области

ТАСС, 8 августа. Столицу Тувы город Кызыл накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Владислав Ховалыг.

"Сегодня смог от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае накрыл Кызыл. В Якутии также горят леса", - написал Ховалыг.

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По его словам, с июня 75 сотрудников авиалесоохраны из Тувы помогают с тушением пожаров в Якутии и Иркутской области.

По данным лесопожарного центра Красноярского края, в регионе горят 7 тыс. га. леса. При этом в конце текущей недели Красноярский край накрыло дымом от пожаров в Якутии.

По сообщению иркутской авиалесоохраны, в области действуют 36 лесных пожаров на площади 123 тыс. га.

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