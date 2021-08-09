Мужчину, стрелявшего в женщину с ребенком под Тулой, обезвредили соседи

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Жителя Щекинского района Тульской области, который накануне выстрелил из ружья в женщину с ребенком, обезвредили соседи, отобрав у него оружие. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Когда соседи услышали выстрелы, то выбежали и повалили на землю стрелявшего мужчину, они отобрали у него ружье, выбросили в сторону и вызвали полицию. Сам мужчина ушел на огород и заперся в хозпостройке, где его задержали сотрудники полиции и Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, мужчина произвел не менее двух выстрелов: первый из них - в воздух, а второй, не прицеливаясь, - в сторону, в результате чего попал в женщину с ребенком. "После первого выстрела мужчина возвращался в дом, видимо, перезарядить ружье. Причина произошедшего устанавливается. По предварительным данным, мужчине показалось, что над ним смеялись дети, чем оскорбили его. Женщина с ребенком случайно проходили мимо", - сообщил источник.

Вечером 8 августа в деревне Панарино местный житель 1952 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 года на руках. От полученного ранения ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц).