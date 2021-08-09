В природном биосферном заповеднике в Липецкой области зафиксировали пожар площадью 30 га

"По состоянию на 10:00 мск 9 августа общая площадь пожара составляет 30 га, наблюдается очаговое горение в 154-м, 155-м и 172-м кварталах. Погибших и пострадавших нет, угроза распространения на жилые дома отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы.

ТАСС, 9 августа. Пожар площадью 30 га возник в Воронежском природном биосферном заповеднике в трех км от села Беляево Усманского района Липецкой области. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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По ее данным, дым в заповеднике был отмечен вечером в воскресенье в районе 155-го квартала Воронежского государственного природного биосферного заповедника, в трех км от села Беляево Усманского района Липецкой области, в настоящее время к ликвидации пожара в лесу привлекли 26 человек и 13 единиц техники.

В регионе наблюдается жаркая погода, в понедельник днем ожидается температура 31 градусов, без существенных осадков, ветер 6-11 метров в секунду.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей.