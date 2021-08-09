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Отравление детей в поезде Мурманск - Адлер

У госпитализированных с поезда на Кубани детей предварительно диагностирован гастроэнтерит

Они находятся в удовлетворительном состоянии

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Медики диагностировали предварительно гастроэнтерит и острый энтерит у детей, госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер, их состояние удовлетворительное, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Туапсинского района.

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"У всех госпитализированных детей, по оценке медиков, состояние удовлетворительное, предварительный диагноз - "острый гастроэнтерит и острый энтерит", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что госпитализированные в Туапсе проходят лечение в инфекционном отделении больницы № 1. Детей без клинических симптомов инфекционного заболевания направили к местам отдыха - в здравницы "Юбилейная", "Морская волна" и "Морская звезда", где они изолированы, размещены в отдельных корпусах и находятся под наблюдением врачей, в лагерях провели повторные медицинские обследования, предприняты профилактические и противоэпидемические меры санитарной безопасности.

Ранее сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих взяли анализы. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование дела.

Теги
РоссияКраснодарский крайОтравление детей в поезде Мурманск - Адлер
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