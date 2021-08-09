Пожарных из Архангельска направили для тушения лесных пожаров в Якутии

АРХАНГЕЛЬСК, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники Архангельского областного Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ) будут тушить пожары в Якутии. Как в понедельник написал в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, в респубилку направили 21 специалиста.

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В июле специалисты Архангельского ЕЛЦ работали на тушении лесных пожаров в Карелии. В Якутию направили пожарных и из других регионов.

В лесах Архангельской области на данный момент возгораний не зафиксировано. В июне и июле в регионе действовал особый противопожарный режим, введенный из-за жаркой погоды. Он предусматривал ограничение на пребывание граждан в лесах, въезд в леса транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. "В лесах Поморья ситуация с лесными пожарами находится под постоянным контролем - на борьбу со стихией хватает и сил, и средств", - добавил Цыбульский.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. За сутки в регионе ликвидированы три пожара на площади свыше 16 тыс. га, локализованы восемь на площади более 60 тыс. га, обнаружены четыре новых пожара.