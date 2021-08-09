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В МЧС назвали возможную причину пожара с пятью погибшими в жилом доме на Ямале

По версии ведомства, ею могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения

ТАСС, 9 июля. Пожар в многоквартирном деревянном доме, где погибли пять человек, в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении", - сказала собеседница агентства.

Пожар произошел ночью 9 августа, в ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела пяти погибших. По данным прокуратуры округа, в результате пожара пострадало 33 жилых помещения, в которых проживали более 40 человек. Все пострадавшие получат материальную помощь от властей города. Возбуждено уголовное дело.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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