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Водительские права нашли на территории детсада в Ленобласти, куда проник неизвестный

По информации источника в правоохранительных органах, полицейские проверяют, принадлежат ли документы человеку, который проник на территорию учреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Водительские права нашли на территории детского сада в городе Кудрово Ленинградской области, куда ранее проник неизвестный мужчина, а затем сбежал, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На территории детсада были найдены водительские права, сейчас проверяется личность человека на них, не принадлежат ли они тому человеку, который проник на территорию", - сказал собеседник агентства.

Ранее в администрации Всеволожского района Ленинградской области ТАСС сообщили, что неизвестный мужчина, предположительно, вооруженный ножом, проник в понедельник днем на территорию детского сада в Кудрово. Мужчина не нанес никаких травм персоналу и воспитанникам детсада, а затем сбежал.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. При этом в полиции не уточнили, был ли он вооружен.

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