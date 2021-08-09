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Лесные пожары в России

Более 1,3 тыс. человек привлекли к тушению пожара в заповеднике в Мордовии

Росгвардия направила на борьбу с пожарами более 500 военнослужащих и четыре вертолета

ТАСС, 9 августа. Сводная группировка, участвующая в тушении природного пожара в заповеднике в Мордовии, увеличена до 1,3 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"Для координации сил и средств в зоне пожара работает оперативный штаб. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует. Всего к тушению пожара привлечены более 1,3 тыс. человек и 244 единицы техники", - сказали в ведомстве.

От МЧС в тушении участвуют аэромобильные группировки из Мордовии, Республики Марий Эл, Нижегородской, Чувашской, Пензенской, Ульяновской областей. За сутки пять воздушных судов ведомства сбросили 800 тонн воды.

Росгвардия направила на место военнослужащих с техникой и авиацию. Они также участвуют в тушении, но при ухудшении ситуации окажут помощь при эвакуации людей и обеспечат охрану общественного порядка в пунктах временного размещения. "В настоящее время со стихией борются свыше 500 росгвардейцев, в их распоряжении 37 единиц специальной техники. Кроме того, для тушения пожара с воздуха задействованы четыре вертолета Ми-8", - уточнили в пресс-службе.

В Мордовии засушливая погода, жара и сильные ветра спровоцировали крупный пожар на территории заповедника. Площадь, пройденная огнем с 3 августа, достигла 4,3 тыс. гектаров.

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