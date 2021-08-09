Власти Якутии заявили, что угроза Сангарской нефтебазе из-за лесных пожаров отсутствует

ТАСС, 9 августа. Лесные пожаров не угрожают Сангарской нефтебазе в Кобяйском районе Якутии, сообщается в понедельник в Telegram-канале оперштаба республики.

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В субботу сообщалось, что лесной пожар подступает к якутскому поселку Сангар, райцентру Кобяйского района, где находится резервуарный парк нефтебазы "Саханефтегазбыт". К тушению возгорания привлекли более 40 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

"На текущий момент угроза Сангарской нефтебазе отсутствует. В течение четырех суток продолжается дежурство двух пожарных автомобилей с двумя пожарными расчетами", - говорится в сообщении со ссылкой на главного инженера АО "Саханефтегазсбыт" Александра Нифонтова.

Уточняется, что за последние два дня работники нефтебазы и добровольцы увеличили противопожарный разрыв до 100 м и дополнительно обустроили его с северной и восточной сторон, куда подходил огонь. "Были проведены встречные отжиги лесного массива в направлении основного очага пожара. Сотрудниками Авиалесохраны и добровольцами ведется круглосуточное окарауливание, 20 человек работают на линии соприкосновения с очагом возгорания. Также сегодня прибыли дополнительные силы с Якутска - 10 человек", - уточняется в сообщении.

Если ситуация с распространением огня на этой территории стабилизируется, их перенаправят для помощи в тушении пожаров, подходящих с восточной стороны, уточнили в оперштабе.