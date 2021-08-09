СК начал проверку после проникновения неизвестного на территорию детсада в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку в связи с проникновением на территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области неизвестного мужчины, который мог быть вооружен ножом, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина зашел на территорию детского сада, на территории которого детей не было. Воспитатели вызвали сотрудников полиции, но мужчина убежал до их прибытия", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Всеволожского района Ленинградской области ТАСС сообщили, что неизвестный мужчина, как предполагается, вооруженный ножом, проник в понедельник днем на территорию детского сада в Кудрово. Мужчина не нанес никаких травм персоналу и воспитанникам детсада, а затем сбежал.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. При этом в полиции не уточнили, был ли он вооружен. В администрации Заневского городского поселения ТАСС сообщали, что, по сообщениям очевидцев, проникшего на территорию детсада преследовали двое, требовавшие вернуть мобильные телефоны.