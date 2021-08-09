В Карелии возбудили 23 уголовных дела по фактам лесных пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 августа. /ТАСС/. МЧС с начала лесопожарного сезона возбудило 23 уголовных дела по фактам возгораний в лесах Карелии. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела охраны и защиты лесов Минприроды республики Владимир Петухов.

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В Карелии летом 2021 года возникла сложная лесопожарная обстановка. На фоне аномальной жары, атмосферной засухи и серии сухих гроз в июле площадь лесных пожаров превышала 15 тыс. га

"На сегодня возбуждено 23 уголовных дела, конкретных виновников пока не установили, насколько мне известно", - сказал собеседник агентства.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Карелии, ведомство возбудило более 20 уголовных дел по фактам лесных пожаров, однако конкретных фигурантов по ним пока нет: работа по их поиску ведется совместно с сотрудниками лесничеств. В минувшую пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков в своем докладе президенту России Владимиру Путину на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах в Магнитогорске сказал, что лесной пожар на острове Путсаари Валаамского архипелага, площадь которого составила почти 100 га, начался из-за "туристов-водников".

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Павлова, когда лесопожарный сезон завершится, каждый очаг возгорания будет проанализирован в отдельности, в том числе с точки зрения работы по его ликвидации. "Речь идет необязательно об ошибках: мы найдем возможности, чтобы повысить эффективность отработки лесного пожара в первые часы", - сказал он.

С 21 по 30 июля в Карелии из-за лесных пожаров был введен режим ЧС. На помощь в борьбе с лесными пожарами в регион прибыли дополнительные силы МЧС, Минобороны, Рослесхоза, авиалесоохраны, в том числе пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Количество задействованных сил достигало 1 тыс. человек. Активно на тушении работали добровольцы. Ситуация стабилизировалась к 30 июля, в этот день был также снят режим ЧС.