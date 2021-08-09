Минздрав: врачи сделали все возможное для спасения пациентов в больнице в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Врачи оперативно обеспечивали кислородными баллонами пациентов в больнице Северной Осетии, где произошло ЧП с подачей кислорода ковидным больным. В целом врачи сделали все возможное для спасения пациентов, сообщил ТАСС в понедельник врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев.

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

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"Врачи обеспечивали [пациентов] кислородными баллонами оперативно. Врачи сделали все возможное для спасения людей", - сказал Тебиев.

Он уточнил, что погибшие пациенты были в крайне тяжелом состоянии. Они находились на инвазивной терапии с высоким процентом поражения легких.