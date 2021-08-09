В Дагестане завершили расчистку проезжей части автотрассы, перекрытой после обвала

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Дорожники в Гунибском районе Дагестана полностью завершили расчистку проезжей части автомобильной трассы Гуниб - Кумух, перекрытой в результате обвала верхового откоса дороги. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В Гунибском районе после обвала верхового откоса была перекрыта республиканская автодорога. В настоящее время полностью расчищена проезжая часть автомобильной дороги Гуниб - Кумух открыт", - сказали в региональном Минтрансе.

Ранее сообщалось, что на место обвала были переброшены две единицы дорожной техники.