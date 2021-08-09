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В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, проникшего в детский сад

Задержанный ранее был судим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении 32-летнего мужчины, который в понедельник незаконно проник на территорию частного детского сада в городе Кудрово под Петербургом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ленинградской области.

"Сегодня около 17:00 сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что около 14:30 незаконно проник на территорию детского сада. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 части 2 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в администрации Всеволожского района Ленобласти сообщили, что в понедельник днем неизвестный мужчина, предположительно вооруженный ножом, проник на территорию детского сада в Кудрове. Детям и персоналу он не нанес никаких травм. Увидев охранника, мужчина сбежал, на его розыск были ориентированы местные наряды полиции. В полиции не уточнили, был ли он вооружен.

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