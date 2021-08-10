В Свердловской области не выявили превышения нормы вредных веществ из-за пожаров в Якутии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в Свердловской области, на территорию которой проник дым и запах гари от лесных пожаров в Якутии. Об этом говорится в справке о качестве атмосферного воздуха, опубликованной во вторник на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

Дым от пожаров пришел из Якутии на Урал 9 августа. Жители жаловались на запах гари. По прогнозам синоптиков, 11 августа ветер должен измениться, и дымка должна уйти.

"С 00:00 до 12:00 в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха <...> превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В справке указано, что 9 августа на одной из двух станции в Екатеринбурге, на одной из трех станции в Нижнем Тагиле, городе Ревда были совсем незначительно превышены показатели по взвешенным частицам РМ10 (взвешенные вещества с диаметром частиц, не превосходящим 10 мкм).

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, с 1 июля жителям запретили посещать леса. В лесах региона объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера, также с 8 августа ввели режим ЧС в связи с переходом лесных пожаров на территорию населенных пунктов.