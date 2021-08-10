Сотрудников интерната в Иркутской области отстранили от работы после истязания детей

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудников школы-интерната в поселке Квиток Иркутской области, причастных к истязаниям воспитанников, отстранили от работы с детьми после служебной проверки, инициированной министерством образования региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

5 августа несколько воспитанников школы-интерната в поселке Квиток заявили в полицию о применении к ним физической силы сотрудниками учреждения. Со слов подростков, к ним применили наказание из-за самовольного ухода из интерната. После установления факта нанесения травм возбудили уголовное дело по факту применения силы к воспитанникам.

"В отношении лиц, причастных к данной ситуации, проводятся следственные действия, эти сотрудники отстранены от работы с детьми, с ними работают представители следственных органов", - приводятся в сообщении слова министра образования области Максима Парфенова. Служебная проверка учреждения продолжается, по ее итогам будут приняты соответствующие решения в отношении руководства школы-интерната.

Задержали четырех сотрудников учреждения. В зависимости от роли каждого, им предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

В школе-интернате поселка Квиток воспитываются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.