Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке завершена

"На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26. К поисковым работам, которые длились более месяца, была привлечена группировка из более чем 100 человек и 19 единиц техники", - сказали в МЧС.

Решение о прекращении операции было принято заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. За время ее проведения обследовано более 500 км берега, почти 600 кв. км площади и свыше 10 кв. км морского дна, добавили в МЧС.