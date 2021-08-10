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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке
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Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке завершена

К поисковым работам, которые длились более месяца, была привлечена группировка из более чем 100 человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26. К поисковым работам, которые длились более месяца, была привлечена группировка из более чем 100 человек и 19 единиц техники", - сказали в МЧС.

Решение о прекращении операции было принято заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. За время ее проведения обследовано более 500 км берега, почти 600 кв. км площади и свыше 10 кв. км морского дна, добавили в МЧС.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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