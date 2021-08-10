На 80% территории Воронежской области установили высшую степень пожарной опасности

ВОРОНЕЖ, 10 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная и высокая степени пожарной опасности зафиксированы в 28 муниципальных районах Воронежской области, что составляет более 80% территории региона. Причиной высокого риска пожаров стала аномальная жара до 37 градусов, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"По условиям погоды на территории 11 муниципальных образований (Богучарский, Кантемировский, Верхнемамонский, Россошанский, Петропавловский, Воронеж, Нововоронеж, Рамонский, Новоусманский, Верхнехавский, Каширский) установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории 17 муниципальных образований наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Воронежской области насчитывается 34 муниципальных образования, в том числе два - это территории Воронежа и Нововоронежа. Ранее сообщалось, что в Воронежской области из-за аномальной жары до 12 августа объявлено штормовое предупреждение, температура поднимается до 35-37 градусов, что выше климатической нормы на 7 градусов. Аномальная жара фиксируется в регионе в течение нескольких недель.
Как уточняется в сообщении ГУ МЧС по региону, всего существует V классов пожарной опасности. В частности, при IV классе пожар возникает даже от незначительных источников, быстро распространяется и может быть остановлен только с помощью специально созданных или имеющихся преград. А при высшем V классе пожар разгорается от любого источника, от повышенных температур, молниеносно распространяется, лесной пожар можно потушить только в начальной стадии.