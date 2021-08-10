На 80% территории Воронежской области установили высшую степень пожарной опасности

ВОРОНЕЖ, 10 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная и высокая степени пожарной опасности зафиксированы в 28 муниципальных районах Воронежской области, что составляет более 80% территории региона. Причиной высокого риска пожаров стала аномальная жара до 37 градусов, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По условиям погоды на территории 11 муниципальных образований (Богучарский, Кантемировский, Верхнемамонский, Россошанский, Петропавловский, Воронеж, Нововоронеж, Рамонский, Новоусманский, Верхнехавский, Каширский) установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории 17 муниципальных образований наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.