Власти Карелии сообщили, что до 20% лесных пожаров произошли из-за сборщиков грибов и ягод

"Эта проблема сбора дикоросов - она очень многогранная и ей тоже надо заниматься. Понятно, что часть местного населения живет за счет этого. Необходима более правильная организация этих процессов. Потому что часть пожаров - около 20% - они от сбора дикоросов произошли, по сегодняшней информации", - сказал он.

В создании специальных условий нуждаются и популярные среди туристов места отдыха в лесах. По словам Карпиловича, с окончанием лесопожарного сезона он будет настаивать на оборудовании таких территорий средствами пожаротушения, а также создании специальной опаханной полосы. "Есть методики, которые надо применять. За последние три года нагрузка по туризму очень увеличилась. К этому в Карелии тоже надо быть готовым - и к официальному туризму, и неофициальному, когда люди приезжают на машинах к озерам", - добавил руководитель регионального ведомства, отметив, что в целом считает необходимым минимизировать использование огня в лесах.

По итогам лесопожарного сезона в Минприроды Карелии также планируется начать работу по внесению изменений в работу лесоохраны. Речь идет не только о необходимости увеличения финансирования, но и о пересмотре структуры распределения баз в регионе. Борьба с лесными пожарами в июле этого года показала, что сложная тяжелая техника менее эффективна при борьбе с огнем в карельских лесах, где много болот, что требует от оборудования хорошей проходимости. Кроме того, уже сейчас удалось приобрести спутниковые телефоны для связи всех участников тушения лесных пожаров, так как обычные мобильные из-за неполного покрытия сотовой связью районов Карелии не везде работали. Продолжатся закупки квадрокоптеров, удобных для мониторинга лесных очагов.

Помимо отработки взаимодействия между различными силами, которые привлекают к тушению лесных пожаров, занятия нужны и для населения. Проводить их следует регулярно, несмотря на прогнозы, которые дают синоптики. Глава Минприроды Карелии подчеркнул, что ни в апреле, ни в мае в метеосводках не было информации об июльской жаре и засухе, а наибольшие опасения в плане рисков лесных пожаров приходились на конец августа и сентябрь.

"Я приступил к своей работе в середине июля, и то, что меня буквально с первых дней выбило из колеи, что очень много людей было в отпусках и у арендаторов, и у тех людей, которые должны были быть задействованы [на тушении пожаров]. Это значит, что просто не было предупреждающей информации, то есть даже это, если честно, повлияло на развитие ситуации", - сказал Карпилович, добавив, что специалистов затем вызвали оперативно из отпусков, и что этот график может корректироваться в зависимости от прогнозов.

Ситуация с лесными пожарами в Карелии

По данным Минприроды Карелии, на сегодня в республике произошли 298 лесных пожаров на площади более 20,4 тыс. га (в прошлом году на эту дату площадь, пройденная огнем, составляла 512,1 га). В июле сложилась сложная лесопожарная обстановка в связи с аномальной жарой и атмосферной засухой, впервые зафиксированной в регионе за все время наблюдений. Площадь лесных пожаров превышала 15 тыс. га. С 21 по 30 июля на всей территории Карелии был введен режим ЧС. Сейчас все очаги потушены.