Молодой человек мог быть виновником ДТП в Новой Москве с одной погибшей и 3 пострадавшими

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двадцатитрехлетний молодой человек, а не 16-летняя девушка мог быть за рулем автомобиля, который перевернулся ночью в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. В ДТП погибла девушка и еще три человека пострадали.

"В настоящее время отрабатывается версия о том, что в момент ДТП транспортным средством управлял 23-летний хозяин машины, предположительно, находящийся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 36-м км Калужского шоссе в районе п. Десеновское в Новой Москве около 4 часов утра 16-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем ВАЗ и наехала на бордюр. В результате машина перевернулась, девушка погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет были госпитализированы.