Женщина, которую сняли с дерева в московском парке, арестована на шесть суток

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы арестовал на шесть суток за неповиновение полиции экоактивистку Ольгу Кузьмину, которая залезла на дерево в Бабушкинском парке и не желала оттуда спускаться. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Кузьмину признали виновной по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованию сотрудника полиции") и назначили 6 суток административного ареста", - сказали в суде.

В понедельник сообщалось, что женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорирует призывы полиции и сотрудников МЧС слезть с него. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Женщину сняли с дерева с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение. В руках у нее был арбалет, но он находился в чехле.