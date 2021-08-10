{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Женщина, которую сняли с дерева в московском парке, арестована на шесть суток

Экоактивистку арестовали за неповиновение полиции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы арестовал на шесть суток за неповиновение полиции экоактивистку Ольгу Кузьмину, которая залезла на дерево в Бабушкинском парке и не желала оттуда спускаться. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Кузьмину признали виновной по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованию сотрудника полиции") и назначили 6 суток административного ареста", - сказали в суде.

В понедельник сообщалось, что женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорирует призывы полиции и сотрудников МЧС слезть с него. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Женщину сняли с дерева с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение. В руках у нее был арбалет, но он находился в чехле.

ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
В больнице Владикавказа в течение двух часов врежут новую трубу для подачи кислорода
По словам врио главы региона Сергея Меняйло, сейчас идут работы, чтобы сделать разводку до реанимации для того, чтобы по трем линиям шел кислород
Читать полностью