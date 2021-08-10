В больнице Владикавказа в течение двух часов врежут новую трубу для подачи кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Давление кислорода в больнице во Владикавказе, где в результате ЧП с кислородом погибли девять пациентов с коронавирусом, упало. В течение двух часов будут завершены работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода, сказал врио главы региона Сергей Меняйло в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Подготовили трубу, сделаем врезку в течение где-то двух часов. Расход кислорода, к сожалению, увеличивается, поэтому давление немного упало. Мы сейчас поддерживаем необходимое давление, в течение двух часов сделаем основную магистраль", - сказал он.

Меняйло отметил, что сейчас идут работы, чтобы сделать разводку до реанимации для того, чтобы по трем линиям шел кислород.

Он также сообщил, что внешнего воздействия на трубу для подачи кислорода в медучреждение не было.

"Мы ее (трубу) сегодня осматривали, она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующие экспертизы, чтобы посмотреть, почему [произошел прорыв]. Труба порвана была в разные стороны. Внешнего воздействия на эту трубу не было", - сказал Меняйло.

Врио главы республики отметил, что кислород в медучреждении в данный момент есть - 70 баллонов, которых, по словам Меняйло, достаточно для поддержания реанимационных больных.

"Вчера нам помогли соседи - Кабардино-Балкария и Ставропольский край. Сейчас наша машина с 20 тоннами кислорода вышла из Краснодара. Параллельно в Азов и Краснодар пошли дополнительные машины", - добавил он.