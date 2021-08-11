Из поселения в Якутии отселили около 40 человек из-за угрозы лесного пожара

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти отселили из участка Мельжехси Хоптогинского наслега (сельского поселения) в Чурапчинском районе около 40 человек из-за действующего вблизи лесного пожара. Об этом сообщает в среду оперативный штаб Якутии в своем Telegram -канале.

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"Сегодня сложная обстановка сложилась в Чурапчинском улусе (районе). Так, вчера из-за порывистого ветра поднялся верховой пожар. Очаг находится в 3 км от участка Мельжехси. Оттуда в превентивных целях отселены 39 человек, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении.

Участок Мельжехси входит в состав Хоптогинского наслега Чурапчинского района. Туда жители района выезжают на лето.

Как добавили в оперштабе, в Мельжехси находятся две пожарные автомашины и водовозка. На тушении работают около 180 человек, задействованы семь тракторов. Сделан противопожарный разрыв и проведен встречный отжиг.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 172 природных пожара, тушат 68. По данным оперштаба республики, за сутки ликвидировано 20 природных пожаров на площади свыше 122,3 тыс. га, локализовано 10 на площади свыше 72 тыс. га, обнаружено 14 новых возгораний.