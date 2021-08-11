В мордовском заповеднике площадь, пройденная пожаром, за сутки увеличилась на 300 га

ТАСС, 11 августа. Территория, пройденная пожаром в мордовском заповеднике, достигла 4 600 га, за сутки она увеличилась на 300 га, сообщил в среду врио главы Мордовии Артем Здунов в эфире "Россия-24".

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Накануне площадь сгоревшей земли оценивали в 4 300 га. Площадь активного горения на территории заповедника в Мордовии ранее составляла 50 га, однако ко вторнику снизилась до 20 га.

"Огнем пройдено 4 600 га, площадь активного горения составляет около 20 га. Это особо охраняемая природная территория, в 2010 году там был крупный пожар на 12 га, и этот горельник сейчас подвержен основному огню", - сказал Здунов.

По его словам, с огнем борются почти 1,5 тыс. человек, 300 единиц техники, привлечена авиация и пожарные поезда. Огонь удается не подпускать к живому лесу. "Делаем опашку и пускаем встречный огонь", - уточнил врио главы республики. До ближайшего населенного пункта примерно 2,5 км, угрозы населенным пунктам Нижегородской области и Мордовии нет. Эвакуация не требуется.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. На территории встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.