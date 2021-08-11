Экс-директор крупнейшего театра ХМАО добилась в суде восстановления в должности режиссера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Сургутский городской суд в среду удовлетворил иск бывшего директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой в восстановлении в должности режиссера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал ТАСС, 9 августа суд отказал Лычкатой в восстановлении в должности директора театра. "Сегодня суд удовлетворил иск Лычкатой о восстановлении в должности режиссера Сургутского музыкально-драматического театра", - сказал собеседник агентства.

Лычкатая сообщила ТАСС, что будет подавать апелляцию на решение суда от 9 августа. "На отказ в восстановлении меня в должности директора театра намерена подать апелляцию. Завтра выхожу на работу в театр в должности режиссера", - сказала она.

В конце апреля правительство Югры приняло распоряжение о прекращении трудовых отношений с Лычкатой с 27 апреля. На ее должность с 28 апреля назначена начальник отдела хореографии центра культуры и досуга трудящихся "Камертон" компании "Газпром трансгаз Сургут" Светлана Астраханцева. По информации региональных властей, в ходе проверки в Сургутском театре были выявлены нарушения в сфере противодействия коррупции, трудового законодательства, законодательства о закупках, финансовой дисциплины, допущенные в учреждении с 2016 по 2020 год.

Лычкатая сообщала ТАСС, что приказ об увольнении подписывать не стала и решила его оспорить в суде. В апреле 2021 года в отношении замдиректора Сургутского театра Александра Лычкатого, родственника Тамары Лычкатой, было возбуждено уголовное дело. По данным СУ СКР по Югре, подозреваемый в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тыс. рублей из 450 тыс. рублей взятки за составление актов о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. При этом работы не были выполнены, в актах отражены недостоверные сведения, а деньги были получены в качестве условия о дальнейшем финансировании и предоставлении предпринимателю объема работ.