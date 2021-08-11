Власти Мордовии сообщили о привлечении добровольцев к тушению пожара в заповеднике

Ранее врио главы Мордовии Артем Здунов сообщил в эфире "Россия-24", что территория, пройденная пожаром в мордовском заповеднике, достигла 4 600 га. Площадь активного горения снизилась с 50 до 20 га.

ТАСС, 11 августа. Добровольцев привлекли к тушению крупного пожара, возникшего 3 августа в мордовском заповеднике, сообщил в среду ТАСС глава Темниковского района Мордовии Сергей Кизим.

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"Профессионалы, пожарные расчеты, справляются. Также в борьбе с пожаром участвует небольшое количество добровольцев, они помогают по хозяйственному обеспечению. Есть предприниматели, работающие в сфере лесного хозяйства, они неплохо разбираются в тушении пожаров", - сказал Кизим.

По данным ГУ МЧС по республике, всего к тушению привлечено более 1,4 тыс. человек и 280 единиц техники. Работают аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, силы и средства Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках. С начала возгорания авиацией произведено более 460 сбросов воды общей массой свыше 4 тыс. тонн. Работа по защите населенных пунктов ведется в круглосуточном режиме.

Кроме того, для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотные летательные аппараты на всей территории заповедника.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.