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Разлив нефти под Новороссийском

Пляжи Сочи не планируют закрывать из-за нефтяного разлива в Новороссийске

Все пляжи курорта работают в штатном режиме

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Рекомендаций о закрытии пляжей Сочи из-за разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска нет, сообщила в среду ТАСС председатель некоммерческой ассоциации "Сочи Пляжи" Елена Дорогинина.

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"У нас раз в десять дней берутся пробы на вирусологические, бактериологические показатели воды. В случае выявления чего-то Роспотребнадзор сообщает, но сейчас такого нет. Никаких проблем с этим нет", - пояснила собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, все пляжи курорта работают в штатном режиме.

Теги
РоссияКраснодарский крайРазлив нефти под Новороссийском
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