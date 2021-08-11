Пляжи Сочи не планируют закрывать из-за нефтяного разлива в Новороссийске

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Рекомендаций о закрытии пляжей Сочи из-за разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска нет, сообщила в среду ТАСС председатель некоммерческой ассоциации "Сочи Пляжи" Елена Дорогинина.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

"У нас раз в десять дней берутся пробы на вирусологические, бактериологические показатели воды. В случае выявления чего-то Роспотребнадзор сообщает, но сейчас такого нет. Никаких проблем с этим нет", - пояснила собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, все пляжи курорта работают в штатном режиме.