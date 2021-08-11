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Разлив нефти под Новороссийском
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Росприроднадзор отобрал пробы воды с места разлива нефти под Новороссийском

Ведомство оценивает масштабы загрязнения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор отобрал пробы воды с места разлива нефти под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и оценивает реальные масштабы загрязнения. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram.

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"Наши специалисты работают на месте, пробы воды уже отобраны и будут изучены на предмет загрязнения нефтепродуктами. Оцениваем реальные масштабы загрязнения", - написала она.

Кроме того, Росприроднадзор направил запросы капитану Новороссийского порта и местной полиции. "Ситуацию контролирую лично", - добавила Радионова.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском, проверить информацию РАН о занижении объемов разлива, а также взять руководству ведомства на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.

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РоссияРазлив нефти под Новороссийском
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