Жителей хутора под Волгоградом эвакуировали из-за природного пожара

ТАСС, 12 августа. Жителей хутора Каменночерновского в Волгоградской области эвакуировали в пункт временного размещения в связи с природным пожаром, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Волгоградской области.

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"В хуторе Каменночерновском происходит горение в лесном фонде. Угрозы населенным пунктам нет. Однако <…> на случай ухудшения оперативной обстановки и усиления ветра <…> принято решение об эвакуации жителей хутора Каменночерновского в пункт временного размещения", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет, в тушении участвуют более 80 человек, задействовано 24 единицы техники.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание. По данным пресс-службы администрации области, глава региона поручил эвакуировать жителей хутора, развернуть пункт временного размещения в хуторе Лобойково, а также нарастить силы и средства на случай ухудшения ситуации. "В соответствии с поручением губернатора осуществлять координацию вопросов межведомственного взаимодействия будет первый заместитель Валерий Бахин", - говорится в сообщении.

В Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим.