Медпомощь прибудет к месту крушения вертолета на Камчатке через три часа

ТАСС, 12 августа. Три медицинские реанимации в четверг утром направились к месту крушения вертолета с туристами, потерпевшего крушение на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Время в пути займет около трех часов, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Две бригады Центра медицины катастроф и медицинская бригада из Озерновской районной больницы (Озерновский - ближайший крупный населенный пункт - прим. ТАСС) на вахтовке отправилась к месту ЧП для оказания помощи пострадавшим. Ориентировочно они будут на месте через три часа", - рассказали в краевом Минздраве.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре ТАСС сообщили, что по факту происшествия началась проверка. Как только позволят погодные условия, к месту крушения отправится транспортный прокурор.

12 августа в 09:50 (00:50 мск) спасателям поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника на Камчатке. Источник в экстренных службах сообщил, что вертолет утонул в озере. На борту было 16 человек: 13 пассажиров и три члена экипажа. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Известно, что упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана.