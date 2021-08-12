Краевая больница на Камчатке готова принять пострадавших при падении вертолета Ми-8

ТАСС, 12 августа. Камчатская краевая больница готова к приему пострадавших в результате падения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике, сообщает в четверг пресс-служба правительства края.

Утром 12 августа в ЦУКС региона поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике, на борту которого находились 13 туристов и 3 члена экипажа. На место ЧП вылетели два борта Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. По данным Минздрава региона, девять человек выжили при крушении.

"Приведена в готовность краевая больница. Дополнительные места развернуты в травматологическом отделении, реанимационное отделение также готово к возможному приему пострадавших. Кроме того, из Озерновской районной больницы на место происшествия направлены две бригады медицинских работников и организуются мероприятия по доставке пострадавших в Озерновскую районную больницу", - цитирует пресс-служба исполняющую обязанности министра здравоохранения Камчатского края Марину Волкову.

Вылетевшие к месту ЧП бригады врачей были усилены работниками скорой медицинской помощи, укомплектованы противошоковыми медицинскими препаратами и всеми другими необходимыми средствами. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Владимир Солодов.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года. В ее парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы.