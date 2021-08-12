Вертолетные туры на Курильском озере приостановлены до 14 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вертолетные туры на Курильском озере приостановлены 12-14 августа с связи с крушением вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро".
Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РФ.
"С сегодняшнего дня вертолетные туры на кордон "Озерный", расположенный на Курильском озере, приостановлены до 14 августа, субботы, включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о возобновлении полетов будет принято после выяснения всех обстоятельств происшествия. "Полеты в Кроноцкий заповедник и по другим туристическим направлениям продолжаются", - сказали пресс-службе.