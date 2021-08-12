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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Вертолетные туры на Курильском озере приостановлены до 14 августа

Решение о возобновлении полетов будет принято после выяснения всех обстоятельств крушения вертолета Ми-8

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вертолетные туры на Курильском озере приостановлены 12-14 августа с связи с крушением вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро".

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Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

"С сегодняшнего дня вертолетные туры на кордон "Озерный", расположенный на Курильском озере, приостановлены до 14 августа, субботы, включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о возобновлении полетов будет принято после выяснения всех обстоятельств происшествия. "Полеты в Кроноцкий заповедник и по другим туристическим направлениям продолжаются", - сказали пресс-службе.

 

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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