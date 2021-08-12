Второй человек найден погибшим после опрокидывания лодки под Белгородом

ТАСС, 12 августа. Второй мужчина, находившийся в лодке, которая опрокинулась в Белгородской области, найден погибшим. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Обнаружен второй утонувший мужчина 1983 года рождения", - сказали в пресс-службе.

Лодка, на борту которой находилось шесть человек, в том числе трое детей, опрокинулась в среду в Яковлевском городском округе Белгородской области. Женщина и дети спаслись, прибывшие на место водолазы обнаружили одного утонувшего мужчину.

По факту опрокидывания лодки и гибели людей следственное управление СК РФ по региону проводит проверку. Как отметили в пресс-службе ведомства, на месте происшествия работают следователи, лодка пришвартована к частному причалу, установлен ее владелец.