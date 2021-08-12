Пять из шести пострадавших в ДТП в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Пять из шести пострадавших в результате опрокидывания микроавтобуса на автодороге Ленинск-Кузнецкий - Промышленная - Журавлево в Кемеровской области госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

"Пострадавшие в ЧС в Промышленновском районе: мужчина 2002 года рождения, состояние средней степени, госпитализирован; мужчина 2001 года рождения, состояние крайне тяжелое; мужчина 1995 года рождения, состояние крайне тяжелое; мужчина 1981 года рождения, состояние тяжелое, стабильное; мужчина 1976 года рождения, состояние тяжелое, стабильное; мужчина 1980 года рождения, состояние тяжелое, стабильное", - сказал он.

Дужик уточнил, что на месте ДТП работали три фельдшерских бригады скорой медицинской помощи, четыре бригады медицины катастроф и одна бригада Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров, куда были доставлены пациенты.

Прокуратура области после ДТП начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

Как сообщали журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД России, около 05:00 по местному времени (01:00 мск) на 66-м км дороги Ленинск-Кузнецкий - Промышленная - Журавлево перевернулся микроавтобус "Тойота Гранд Хайс", который двигался из Красноярска в Новосибирск Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. В результате один человек погиб, шесть получили травмы. В общей сложности на момент аварии в автомобиле находилось восемь человек.